Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, Roberto Ricco: 'Referendum politicizzato, sono molto amareggiato'

Modena, Roberto Ricco: 'Referendum politicizzato, sono molto amareggiato'

Guido Sola: 'S’è certamente persa un’importante occasione per modernizzare la giustizia penale italiana in senso liberale'

1 minuto di lettura

'Ci abbiamo provato fino all'ultimo. Questo referendum è stato politicizzato e ancora una volta un'importante riforma è stata sacrificata sull'altare della lotta contro il governo di turno. Gli analisti ci spiegheranno cosa è accaduto nell'elettorato, ma è evidente che soprattutto nelle regioni del sud il centro destra non è riuscito a mobilitare il proprio elettorato. Gli avvocati hanno accarezzato questa riforma per alcuni mesi e per molti anni non avranno una nuova occasione'. A parlare è il referente modenese del Comitato per il Sì, l'avvocato di Forza Italia Roberto Ricco davanti alla sconfitta referendaria. 'Peccato, inutile dire che sono molto amareggiato'.


'Come avvocati penalisti, iscritti alla Camera Penale di Modena Carl'Alberto Perroux, abbiamo fatto, anche in quest’occasione, ciò che facciamo usualmente: ci siamo sforzati di spiegare la riforma nel merito, essendo convinti che la stessa fosse una buona riforma della giustizia penale. Sul (nostro) tavolo da quarant’anni - aggiunge Guido Sola -. Il referendum, non di meno, s’è politicizzato e solo di politica, pro o contro il governo, purtroppo, s’è infine arrivati a parlare. Peccato. S’è certamente persa un’importante occasione per modernizzare la giustizia penale italiana in senso liberale. Un’occasione che non tornerà più per anni. E questo dispiace'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Referendum, Comitato sì a Modena: 'Persa occasione di cambiamento'

Referendum, Comitato sì a Modena: 'Persa occasione di cambiamento'

Modena, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 38enne

Modena, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 38enne

Mezzetti: 'Trionfa il No, i cittadini si sono dimostrati innamorati della Costituzione'

Mezzetti: 'Trionfa il No, i cittadini si sono dimostrati innamorati della Costituzione'

Paradisi: 'Partecipazione e giovani, da referendum risultato importante, da qui alternativa al governo'

Paradisi: 'Partecipazione e giovani, da referendum risultato importante, da qui alternativa al governo'

Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Referendum, clamorosa bocciatura per la Meloni: la sindrome-Renzi colpisce ancora

Referendum, clamorosa bocciatura per la Meloni: la sindrome-Renzi colpisce ancora

Spazio ADV dedicata a Intesi
Articoli più Letti Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

Modena, dopo 12 anni il sindaco Mezzetti mette fine allo scempio: sgomberato il campo abusivo sotto la Tav

Modena, dopo 12 anni il sindaco Mezzetti mette fine allo scempio: sgomberato il campo abusivo sotto la Tav

Modena, il tentativo di Mezzetti è reale, poi esistono altri poteri a partire da quello in corso Duomo

Modena, il tentativo di Mezzetti è reale, poi esistono altri poteri a partire da quello in corso Duomo

Francesca Albanese: 'Restituisco a Mezzetti la moneta che mi donò, servirà più a lui che a me'

Francesca Albanese: 'Restituisco a Mezzetti la moneta che mi donò, servirà più a lui che a me'

Articoli Recenti Via Emilio Po a Modena, ex Poliambulatorio Gulliver: degrado, rifiuti e persone senza fissa dimora

Via Emilio Po a Modena, ex Poliambulatorio Gulliver: degrado, rifiuti e persone senza fissa dimora

Referendum, affluenza in provincia di Modena al 67%, Modena supera il 70, vittoria del No

Referendum, affluenza in provincia di Modena al 67%, Modena supera il 70, vittoria del No

Il bluff del taglio delle accise: 'Governo Meloni fa cassa sulla salute per un bonus che nemmeno si è visto'

Il bluff del taglio delle accise: 'Governo Meloni fa cassa sulla salute per un bonus che nemmeno si è visto'

Oltre cento partecipanti alla conferenza UIL, eletti i delegati al congresso regionale

Oltre cento partecipanti alla conferenza UIL, eletti i delegati al congresso regionale