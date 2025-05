Modena, è ufficiale: Stefano Reggianiani sarà il nuovo segretario Pd provinciale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





53 anni, avvocato, già sindaco di Castelfranco Emilia, consigliere provinciale e amministratore uscente dell’Agenzia per la mobilità di Modena, Stefano Reggianini è ufficialmente il candidato unico a segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena.

Dopo l’opportuna verifica della regolarità delle firme necessarie – oltre 60 dei componenti dell’Assemblea provinciale e più di 300 degli iscritti del Pd (in attesa della validazione numerica definitiva da parte della Commissione per il Congresso) - presentate nella giornata di sabato 3 maggio, entro i termini previsti dal regolamento congressuale, ora Reggianini si candida a prendere il testimone dall’attuale segretario, il deputato Stefano Vaccari.



'Quello politico, a qualsiasi livello, è impegno per la comunità, nella comunità.

Chiunque è in grado di cogliere la gravità del momento storico che stiamo vivendo, e la necessità di ricominciare a guardare in alto, là dove risiede la minaccia ai valori fondativi della politica stessa, per difenderne il ruolo e riabilitarne l’azione: è qui che il Partito Democratico deve ricollocare il centro della propria azione - afferma Reggianini -. Per questo ho deciso di mettermi a disposizione, e raccogliere le firme a sostegno, per fornire un contributo e impegnarmi per essere utile nella ricerca dell’equilibrio fra la fluidità necessaria a intercettare, nella società, sensibilità diffuse con le quali interloquire e confrontarsi su temi locali e di interesse generale, da un lato, e quella strutturazione che un Partito con responsabilità di governo del territorio come il nostro deve necessariamente avere'.

'Dialogo, coordinamento e valorizzazione della militanza dunque, insieme ad apertura a energie nuove, per continuare a essere il Partito capace di rappresentare le istanze una società in sempre più rapido mutamento, conservando al contempo i valori e le idee che ne rappresentano il Dna irrinunciabile. L’obiettivo, per la comunità delle democratiche e dei democratici è che il Pd, forte della propria identità progressista e riformista, viva e agisca all’interno della società, promuovendo la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini alla vita pubblica. Nell’accingermi a questo percorso, che vedrà gli iscritti esprimersi, e rispetto al quale avverto tutta la responsabilità, non posso esimermi dal ringraziare il segretario attuale, Stefano Vaccari, tutto il gruppo dirigente, così come le volontarie e i volontari, quelli già impegnati nelle prime due feste dell’unità a Santa Croce di Carpi e Nonantola, così come coloro che forniranno un contributo determinante, in termini di passione e impegno, per quelle che prenderanno avvio nelle prossime settimane'.