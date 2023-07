Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Dicevo nessun problema... Ma in realtà c'è qualche problema perché mio padre la visita la deve fare, andremo manco a dirlo privatamente, pur non essendo milionari ce lo possiamo permettere, ma che sia giusto no, non lo è per nulla, come fa chi non può economicamente? - continua Rinaldi - Semplice, non fa la visita, non fa la visita oculistica e probabilmente non ne fa nemmeno altre più necessarie, considerando un problema alla vista una questione differibile e rimandabile nel tempo, cioè meno importante di altre, ma sappiamo tutti che così non è. Ottantatre anni che contribuisce al benessere della società con le tasse e i contributi e poi non c'è posto. L'Emilia romagna non è più quell'isola felice che viene dipinta, la sanità sta saltando - chiude Rinaldi -. Signor Bonaccini e compagnia cantanti, dov'è la vostra tanto celebrata attenzione alle fasce deboli? Dov'è il walfare Emiliano romagnolo del quale tanto vi vantate, dov'è andata a finire la difesa della sanità pubblica? Tutte domande che rappresentano misteri impenetrabili. Siamo al capolinea'.