Modena volley non è mai in partita: a Civitanova finisce 3 a 0

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Modena comincia il match col sestetto composto da capitan De Cecco nel ruolo di alzatore, Buchegger in diagonale principale, Rinaldi-Gutierrez schiacciatori, Anzani-Sanguinetti al centro e Federici libero. Lube Civitanova risponde schierando Boninfante regista, Lagumdzija opposto, Nikolov-Bottolo bande, Podrascanin-Chinenyeze centrali e Balaso libero. I padroni di casa partono subito forte, ace di Nikolov e 7-2 dopo i primi scambi. La Lube insiste e aumenta il proprio vantaggio sfruttando battuta e muro, 18-8 con Chinenyeze scatenato al servizio. Il set si conclude con l’ace di Hossein, 25-11 e 1-0. La Lube Civitanova inizia meglio anche nel secondo parziale, due ace consecutivi di Lagumdzija e 10-4. Modena prova a reagire e a ricucire lo strappo, 18-14 con l’attacco vincente di Buchegger e timeout Lube.

La squadra di Medei mantiene però alta l’attenzione e porta a casa il secondo set, 25-17 con il pallonetto di Bottolo e 2-0. Lube Civitanova avanti anche in avvio di terzo parziale, ace di Lagumdzija e 11-8. Modena non molla e cerca di restare in corsa con Massari a segno al termine di una lunga azione, 14-13 e timeout Medei. I gialloblù ritrovano la parità con il primo tempo di Sanguinetti, 19-19 e altro timeout Lube. Nonostante i tentativi della compagine di Alberto Giuliani, i padroni di casa conquistano set e partita: 25-20 e 3-0. Modena Volley tornerà in campo domenica 24 novembre alle ore 18 al PalaPanini contro Padova.



Lube Civitanova: Boninfante 1, Lagumdzija 17, Nikolov 15, Bottolo 11, Podrascanin 6, Chinenyeze 6, Balaso (L), Hossein 2, Loeppky, Gargiulo. N.E.: Orduna, Dirlic, Tenorio, Bisotto (L). All. MedeiValsa Group Modena: De Cecco, Buchegger 8, Rinaldi, Gutierrez 2, Anzani 2, Sanguinetti 8, Federici (L), Meijs, Davyskiba 6, Massari 2, Mati, Gollini (L). N.E.: Stankovic. All. Giuliani.ARBITRI: Carcione, Simbari. NOTE – durata set: 21’, 26’, 34’; tot: 81’.MVP: Adis Lagumdzija (Lube Civitanova)