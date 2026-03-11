Modena–Spezia, il Braglia si prepara alla sfida: prevendita in crescita e viabilità modificata

Un venerdì sera allo stadio Braglia per migliaia di modenesi. Modena-Spezia aprirà la 30ª giornata di Serie BKT nell’anticipo delle 20.30. Le condizioni meteo favorevoli e l’importanza della posta in palio rendono l’appuntamento particolarmente atteso, con la prevendita che ha già toccato quota 1.500 biglietti, di cui 420 destinati al settore ospiti. Quota che salirà nei prossimi due giorni e che si andrà ad aggiungere a quella degli abbonati.





Per l’occasione è stata attivata anche una promozione speciale dedicata alle donne, che potranno acquistare un tagliando in Poltronissima al prezzo simbolico di 5 euro. I biglietti restano disponibili sui canali abituali, compresi lo store del Modena F.C. e i punti vendita Vivaticket, mentre le biglietterie del Braglia apriranno esclusivamente il giorno gara dalle 18 alle 21.

Viabilità e sosta: tutte le modifiche





In vista dell’incontro, il Comune ha predisposto una serie di limitazioni alla circolazione e alla sosta nelle aree circostanti lo stadio. Dalle 7 del mattino di venerdì è vietata la sosta in piazza Tien An Men, mentre dalle 12 scattano i divieti anche in viale Monte Kosica, viale Montecuccoli, via Fontanelli e nella zona della Stazione.

Dal tardo pomeriggio sono previste chiusure progressive al transito nelle stesse vie, con possibili interruzioni temporanee anche nell’area della Stazione, comunque sempre raggiungibile da Porta Nord.





Per chi deve attraversare la città da nord a sud è consigliato l’utilizzo del cavalcavia di via Ciro Menotti per raggiungere le zone centrali, oppure della tangenziale per gli spostamenti verso le aree periferiche.





Già dal primo pomeriggio di giovedì è inoltre vietata la sosta in una porzione di piazza Tien An Men, riservata ai mezzi delle emittenti televisive e alle attrezzature necessarie per il Var.

Mobilità sostenibile: torna il deposito bici sorvegliato





Anche per Modena–Spezia sarà attivo il servizio “In bici allo stadio”, iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con Modena F.C. e l’associazione Ciclofficina Popolare – Rimessa in Movimento. Il deposito sorvegliato e gratuito, collocato sotto la tribuna che affaccia sul parco Novi Sad, può accogliere oltre un centinaio di biciclette ed è operativo da un’ora prima del fischio d’inizio fino a mezz’ora dopo la fine della partita.











