Morì a 24 anni 10 giorni dopo vaccino: Gip ordina indagini su possibile nesso

Novità nel caso del giovane Traian Calancea, il 24enne di Trento morto per emorragia cerebrale 10 giorni dopo l’inoculazione del vaccino Pfizer. A darne notizia è l’avvocato Renate Holzeisen che difende la mamma di Traian.'Il Gip di Trento, in accoglimento della nostra opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura ha disposto oggi che la Procura della Repubblica deve continuare con l‘indagine sul nesso causale tra l‘iniezione Pfizer e la morte del povero Traian - afferma l'avvocato su Twitter -. La madre di Traian Calancea senza avvocato non avrebbe neanche ottenuto l‘autopsia del suo povero figlio, nel cui certificato di morte i sanitari avevano segnato come causa di morte: 'malore a domicilio' senza disporre accertamenti. Questo è uno dei tanti casi che giorno dopo giorno succedono in Italia'.