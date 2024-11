Moretti: 'Pavullo e Mirandola, i due ospedali tornino ad essere punto di riferimento'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Purtroppo l'ospedale di Pavullo è stato, come quello di Mirandola, vittima di una classificazione normativa, che ha preso forma nel Pal del 2011 e nel DM 70 sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, che ne ha ridotto servizi e posti letto. Tutto ciò si è tradotto nella perdita di centralità di un presidio fondamentale per l'intera montagna, proprio per caratteristiche del territorio montano, con importanti ripercussioni negative anche sul fronte dell'emergenza urgenza.

Oggi i riferimenti ospedalieri per i cittadini della montagna non possono essere Sassuolo, Modena o addirittura, di notte, Bologna, con l'elisoccorso. Un servizio che Pavullo ha, ma solo di giorno. Non siamo nostalgici e non vogliamo un ritorno al passato ma non possiamo permettere che oggi si muoia o si nasca in ambulanza in una corsa disperata verso Modena perché il presidio ospedaliero di Pavullo non garantisce più quei servizi che un tempo garantiva, soprattutto per l'emergenza urgenza. Perché così oggi è - ha affermato Barbara Moretti -. Più forza al movimento 5 stelle in maggioranza e al governo della regione significa dare più forza al territorio, riportando al centro e non relegando ad una periferia su cui dirottare e scaricare solo attività diagnostiche e liste di attesa, il locale ospedale di Pavullo'



Un appello che si riflette negli stessi termini anche per l'ospedale di Mirandola.



'L'Ospedale di Mirandola, riferimento nel distretto dell'Area Nord, non può essere subalterno a Carpi. Perché così non solo si tolgono servizi ma non si rispettano gli indirizzi politici tracciati dalla regione nel 2015 e recepiti dalla Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria nel 2020 che pongono, una volta naufragata l'ipotesi di un unico ospedale baricentrico, i due ospedali allo stesso livello. Cosa che non è nei fatti' - ha detto la Moretti nel corso dell'incontro sulla sanità territoriale a Mirandola organizzato alla sala Trionfini. Presenti, insieme alla Moretti, anche l'altra candidata alle Regionali per il M5S, Sandra Poppi, e il candidato sindaco alle ultime amministrative Giorgio Cavazza.

'Tra i punti principali di proposta di programma per Mirandola, lo stop ai medici a gettone, il recepimento totale degli indirizzi di Regione e Ctss che pongono l'ospedale di Mirandola al pari livello di Carpi, il rientro dei posti letto e delle professionalità trasferite a carpi nel post terremoto e non ancora rientrati e riaprire la discussione sulla riapertura del punto nascita - affermano i due candidati -. Non è una questione di campanile ma di interesse per un territorio che ha una sua specificità che copre un distretto da 80.000 utenti e che deve avere nell'ospedale di Mirandola ciò che già nel programmi degli anni 90, poi rinnegato dal Pal e dalle modifiche normative successive, doveva e per noi dovrà essere il policlinico della Bassa'.