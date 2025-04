Movimento anti-aborto: la benedizione del vescovo Castellucci

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





E’ terminata domenica la quarta campagna “40 giorni per la vita” di preghiera e sensibilizzazione per la fine dell’aborto volontario sul territorio modenese. 'Sabato ha avuto luogo l’evento finale, una camminata per le vie del centro storico con conclusione in piazza Torre, con la partecipazione di circa un centinaio di persone. Durante l’evento l’Arcivescovo di Modena-Nonantola don Erio Castellucci ha portato un breve saluto e la sua benedizione ai presenti, mentre Marina Casini presidente del Movimento per la Vita italiano ha portato una sua riflessione sul valore della vita di ogni essere umano, con una speciale attenzione alla vita del bimbo nel grembo materno' - scrivono i promotori.

'La veglia di questa Quaresima si è svolta regolarmente, in una posizione diversa da quella delle precedenti veglie, e cioè l'ingresso del parcheggio di via Marzabotto, ma sempre mantenendo fermo l'elemento specifico di questa preghiera, quello di svolgersi davanti ad un ospedale in cui si praticano aborti. Per favorire la riflessione, in questi ultimi giorni di veglia la campagna ha fatto affiggere alcuni cartelli per le vie di Modena in cui si dà voce ad alcune mamme (ed un papà) che hanno vissuto l'esperienza abortiva. Questi cartelli raccontano, attraverso le voci delle donne, il dramma che si sono ritrovate a vivere, ingannate dalla odierna cultura dello scarto. Una voce di donne in carne ed ossa, per dare concretezza alla riflessione, col contributo di chi ha conosciuto l’aborto da vicino. Non con la pretesa di rappresentare tutte le voci, ma di portarne alcune poco conosciute - continuano i promotori -. Per aiutarci a riflettere sul fatto che l’aborto volontario è una sconfitta: lo è per i bimbi e le bimbe, che vedono terminare prima del previsto la loro vita senza averlo richiesto, per le mamme, che troppo spesso dopo vivono una profonda solitudine e uno sconforto pieno di disperazione, e per la società che viene privata di uno sguardo sul futuro, di nuova vita, di nuove energie. Invitiamo tutti, soprattutto chi ha parlato in questi mesi della sofferenza delle donne che abortiscono, prima di fare qualunque valutazione, a mettersi in ascolto di queste voci, di queste mamme che con coraggio hanno scelto di aprire il loro cuore'.