Negrini, FdI: ‘Ancora occupato da nomadi il parcheggio dei Portali’

L’attività di controllo svolta dagli agenti della Polizia locale è iniziata nella giornata di lunedì 12 agosto con l’identificazione di una ventina di mezzi presenti nel piazzale - diversi camper e roulotte trainate da automobili – riconducibili ai medesimi gruppi familiari che erano stati allontanati da quella stessa area appena 10 giorni fa. Nella mattinata di martedì 13 gli operatori hanno portato a termine l’operazione con l’allontanamento del gruppo costituito complessivamente da una trentina di persone che hanno detto di essere dirette in Romagna.



Ancora una volta è però il capogruppo di Fratelli d'Italia a segnalare l'ennesima occupazione di nomadi presso il parcheggio dei Portali. “A seguito di una segnalazione giunta nella tarda serata di ieri, ho deciso questa mattina di recarmi personalmente sul posto per verificare come fosse realmente la situazione è ho constatato che, di fatto, siamo davanti all’ennesima presa in giro di questi soggetti che vivono nella illegalità e che, da anni, durante il periodo estivo, sbeffeggiano una città intera innescando un braccio di ferro con l’autorità che va stroncato definitivamente.

Già la scorsa settimana evidenziavamo quanto fosse necessario un intervento strutturato e definitivo. Questo non c’è stato e le evidenze sono nel rilevare che, a meno di una settimana, tutto è tornato come prima, ovvero sono riapparse roulotte che stazionano nel parcheggio nel degrado, con panni appesi, come se nulla fosse.



Ricordiamo che l’articolo 50 di Polizia Urbana che regola il campeggio libero disciplina, al punto numero uno e due, che ‘Fatto salvo quanto previsto in occasioni particolari, eventi o manifestazioni di interesse collettivo, individuati con delibera di Giunta Comunale, in tutto il territorio, compresa la sede stradale, le piazze i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietato l’effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune compresa la rimozione dei veicoli con la massima efficacia e rapidità richiedendo nel caso la collaborazione di altre forze di Polizia’. Pertanto occorre applicare questo regolamento con fermezza, rimuovendo le roulotte e mettendo in campo un reale intervento strutturato e definitivo, così da evitare che tra qualche giorno ci si ritrovi nuovamente nella medesima situazione.

Questa mattina, dopo essermi recato sul posto, ho scattato personalmente le foto e ho avuto modo di constatare la presenza di numerosi bambini in condizione igienica precaria.

Occorre nuovamente identificare tutti i presenti e verificare le condizioni generali dei minori. Questo atteggiamento è figlio di anni di prese in giro tollerate da un’Amministrazione che ha sempre scelto di girare lo sguardo dalla parte opposta a favore di chi di fatto vive nell’illegalità e reca danni alla collettività.

Noi non intendiamo tollerare lo stesso atteggiamento e pertanto Invitiamo il sindaco Mezzetti a mettere la parola fine a questi comportamenti autorizzando un intervento serio, strutturato (che passi anche attraverso la messa in campo di carro attrezzi volti a rimuovere le roulotte) e soprattutto definitivo. Attendiamo l’autorizzazione allo sgombero dell’area nella consapevolezza che Modena merita molto più rispetto e chi decide di non portargliene, deve assumersene le responsabilità”, ha concluso Negrini.