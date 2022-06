'No alla privatizzazione del sistema 0-6, il M5S sosterrà raccolta firme'

'Il MoVimento 5 stelle di Modena ha sempre combattuto contro l’esternalizzazione dei servizi zero-sei. Già alle prime avvisaglie nell’aprile 2020, quando i giornali locali riportavano l’intenzione dell’Amministrazione di aumentare i posti negli asili privati e convenzionati “per far fronte alle richieste delle famiglie” il Gruppo Consiliare MoVimento 5 stelle di Modena ha depositato un’ interrogazione sul tema, sostenendo la battaglia di genitori, educatori e operatori all’insegna di diverse considerazioni. Prima tra tutte: non si risparmia sul futuro dei bambini'.Lo ricorda e ribadisce il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle all'indomani della conferenza stampa indetta dal Comitato genitori ed educatori 'Così non cresci@mo' nella quale si sono sottolineate le criticità rispetto al processo di esternalizzazione (attraverso il graduale affidamento a Cresci@mo della gestione dei nidi e delle scuole di infanzia comunali) dei servizi comunali e si è lanciata una raccolta firme per chiedere la reiternalizzazione del personale passato dalle dirette dipendenze del Comuna alla Fondazione.'Se ci sono esigenze a cui si deve far fronte si potenzino le strutture pubbliche, nel solco della buona tradizione educativa modenese – tuonano i rappresentanti del Movimento - esternalizzare i servizi porta non solo a non risparmiare ma a perdere il controllo sulla qualità dei servizi e sulla congruità delle tariffe. Inoltre i servizi rivolti a bambini e anziani vanno seguiti da vicino e non affidati completamente a terzi. Al di là della narrazione che la Giunta ha messo in campo per rassicurare la città, si è giunti come si temeva alla delibera discussa e approvata dalla maggioranza in consiglio comunale il 28 maggio 2020 alla quale i Consiglieri Manenti e Silingardi si opposero. Il nostro deciso voto contrario non è bastato, ovviamente, a bocciare la delibera. Infatti la struttura Cresciamo è rimasta uno strumento semplicemente gestionale, nessun valore aggiunto; ha messo una pezza ma al prezzo di mantenere operatori professionali a lungo in una condizione iniqua che dopo due anni non è ancora completamente risolta (già nel 2020 con un ODG del MoVimento 5 stelle si era ottenuto di equiparare il trattamento tra gli educatori comunali e quelli dipendenti dalla Fondazione). Continuiamo a essere convinti che non è vero che non si tratti di una pericolosa operazione di privatizzazione; per tutti questi motivi siamo scesi più volte in piazza e partecipato all’elaborazione del progetto di raccolta firme'.