Nomina Difensore civico Modena, Platis (Fi): 'La procedura è viziata e va annullata'

'Prima l’imbarazzato silenzio del Difensore civico provinciale, poi il rimpallo di competenze da parte del livello regionale. Il risultato è uno solo: nessuno entra nel merito delle criticità segnalate. E questo mentre una procedura che presenta evidenti anomalie continua il suo percorso'.Così Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia, interviene sulla vicenda della nomina del Difensore civico della Provincia di Modena, che anche quest’anno vede l’uscente Patrizia Roli tra i candidati.'Da anni – prosegue Platis – gran parte del territorio provinciale fa riferimento alla stessa persona. Una situazione che, pur formalmente possibile, solleva più di una perplessità sul piano dell’opportunità e della rotazione degli incarichi, anche alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. È inutile stupirci dello scandalo dell’agenzia AMO o della Fondazione Modena se a Modena nessuno rispetta le basi dell’anticorruzione. Perfino nell’Impero Romano, duemila anni fa, l’antenato del difensore civico non poteva essere rieletto. Dal 2000, qui, si fa diversamente'.'A fine febbraio avevo denunciato gravi anomalie nella procedura. Oggi sono arrivate i primi pareri, ma invece di chiarire, eludono il problema'.'La prima risposta – spiega l’azzurro – è quella del Difensore civico provinciale, che ha dichiarato la propria astensione in quanto candidata nella stessa procedura.Una posizione che conferma il conflitto di interessi e che lascia un vuoto evidente: l’organo chiamato a garantire imparzialità e correttezza amministrativa si sottrae a qualsiasi valutazione nel merito, mentre la procedura prosegue e rischia di portare alla stessa nomina'.'Ancora più significativa è la risposta del Difensore civico regionale, che ha dichiarato il proprio difetto di competenza, chiarendo come non esista alcun rapporto gerarchico con il livello provinciale e come la verifica della regolarità della procedura spetti esclusivamente a quest’ultimo. Nella stessa nota si evidenzia inoltre che anche un eventuale conflitto di interessi non determina uno spostamento automatico della competenza. Il risultato è un evidente rimpallo: il regionale rimanda al provinciale, proprio mentre il provinciale si è già chiamato fuori. Una vera comica che potrebbe essere una trama di una commedia all’italiana, invece è reale. Ci troviamo così davanti a un vero e proprio corto circuito istituzionale. Nessuno dei due livelli entra nel merito, mentre restano senza risposta questioni precise e circostanziate relative alla procedura di nomina. Non è una questione personale, ma istituzionale. Qui è in gioco il rispetto delle regole e il corretto funzionamento di un organo di garanzia.Se anche il Difensore civico non è posto nelle condizioni di essere realmente terzo, allora il problema è serio e riguarda la credibilità dell’intero sistema. Per questo riteniamo che la Provincia debba intervenire in autotutela e valutare l’annullamento della procedura, al fine di garantire piena trasparenza e correttezza'.