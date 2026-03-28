Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nomina Difensore civico Modena, Platis (Fi): 'La procedura è viziata e va annullata'

Nomina Difensore civico Modena, Platis (Fi): 'La procedura è viziata e va annullata'

Nel mirino la vicenda della nomina del Difensore civico della Provincia di Modena, che anche quest’anno vede l’uscente Patrizia Roli tra i candidati

2 minuti di lettura
'Prima l’imbarazzato silenzio del Difensore civico provinciale, poi il rimpallo di competenze da parte del livello regionale. Il risultato è uno solo: nessuno entra nel merito delle criticità segnalate. E questo mentre una procedura che presenta evidenti anomalie continua il suo percorso'.
Così Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia, interviene sulla vicenda della nomina del Difensore civico della Provincia di Modena, che anche quest’anno vede l’uscente Patrizia Roli tra i candidati.

'Da anni – prosegue Platis – gran parte del territorio provinciale fa riferimento alla stessa persona. Una situazione che, pur formalmente possibile, solleva più di una perplessità sul piano dell’opportunità e della rotazione degli incarichi, anche alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. È inutile stupirci dello scandalo dell’agenzia AMO o della Fondazione Modena se a Modena nessuno rispetta le basi dell’anticorruzione. Perfino nell’Impero Romano, duemila anni fa, l’antenato del difensore civico non poteva essere rieletto. Dal 2000, qui, si fa diversamente'.
'A fine febbraio avevo denunciato gravi anomalie nella procedura. Oggi sono arrivate i primi pareri, ma invece di chiarire, eludono il problema'.
'La prima risposta – spiega l’azzurro – è quella del Difensore civico provinciale, che ha dichiarato la propria astensione in quanto candidata nella stessa procedura.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Una posizione che conferma il conflitto di interessi e che lascia un vuoto evidente: l’organo chiamato a garantire imparzialità e correttezza amministrativa si sottrae a qualsiasi valutazione nel merito, mentre la procedura prosegue e rischia di portare alla stessa nomina'.
'Ancora più significativa è la risposta del Difensore civico regionale, che ha dichiarato il proprio difetto di competenza, chiarendo come non esista alcun rapporto gerarchico con il livello provinciale e come la verifica della regolarità della procedura spetti esclusivamente a quest’ultimo. Nella stessa nota si evidenzia inoltre che anche un eventuale conflitto di interessi non determina uno spostamento automatico della competenza. Il risultato è un evidente rimpallo: il regionale rimanda al provinciale, proprio mentre il provinciale si è già chiamato fuori. Una vera comica che potrebbe essere una trama di una commedia all’italiana, invece è reale. Ci troviamo così davanti a un vero e proprio corto circuito istituzionale. Nessuno dei due livelli entra nel merito, mentre restano senza risposta questioni precise e circostanziate relative alla procedura di nomina. Non è una questione personale, ma istituzionale. Qui è in gioco il rispetto delle regole e il corretto funzionamento di un organo di garanzia.
Se anche il Difensore civico non è posto nelle condizioni di essere realmente terzo, allora il problema è serio e riguarda la credibilità dell’intero sistema. Per questo riteniamo che la Provincia debba intervenire in autotutela e valutare l’annullamento della procedura, al fine di garantire piena trasparenza e correttezza'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Avis Modena, nel 2025 lieve calo delle donazioni, cresce il plasma

Avis Modena, nel 2025 lieve calo delle donazioni, cresce il plasma

In garage costruiva bombe carta e in casa aveva una centrale di spaccio: arresto e indagini su un 23enne

In garage costruiva bombe carta e in casa aveva una centrale di spaccio: arresto e indagini su un 23enne

Scandalo Fondazione di Modena, sistematica capacità di una certa area politica di autoassolversi

Scandalo Fondazione di Modena, sistematica capacità di una certa area politica di autoassolversi

Da Modena alla provincia: sangue subito disponibile in automedica per salvare vite

Da Modena alla provincia: sangue subito disponibile in automedica per salvare vite

Progetto Civico Italia, lunedì Paldino presenta con Onorato i dieci coordinatori emiliani

Progetto Civico Italia, lunedì Paldino presenta con Onorato i dieci coordinatori emiliani

'Scandalo Fondazione di Modena, assenza di senso di responsabilità morale nella gestione della cosa pubblica'

'Scandalo Fondazione di Modena, assenza di senso di responsabilità morale nella gestione della cosa pubblica'

Spazio ADV dedicata a Intesi
Articoli più Letti Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

Modena, dopo 12 anni il sindaco Mezzetti mette fine allo scempio: sgomberato il campo abusivo sotto la Tav

Modena, dopo 12 anni il sindaco Mezzetti mette fine allo scempio: sgomberato il campo abusivo sotto la Tav

Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Francesca Albanese: 'Restituisco a Mezzetti la moneta che mi donò, servirà più a lui che a me'

Francesca Albanese: 'Restituisco a Mezzetti la moneta che mi donò, servirà più a lui che a me'

Articoli Recenti Il referendum non basta: il centrosinistra e il leader che non c’è

Il referendum non basta: il centrosinistra e il leader che non c’è

Imu Ospedale Sassuolo, Severi (FI): 'In ballo milioni di euro pubblici. Il sindaco spieghi'

Imu Ospedale Sassuolo, Severi (FI): 'In ballo milioni di euro pubblici. Il sindaco spieghi'

Parcheggio multpiano regalato al Comune e non utilizzato, Mazzi (MIA): 'Il Comune lo apra subito'

Parcheggio multpiano regalato al Comune e non utilizzato, Mazzi (MIA): 'Il Comune lo apra subito'

Formigine: approvato in via definitiva il nuovo Piano Urbanistico Generale

Formigine: approvato in via definitiva il nuovo Piano Urbanistico Generale