Nuovo boom di sbarchi clandestini, primato dal Bangladesh

Gli accordi con la Tunisia sembrano funzionare (e i numeri forniti tra poco lo spiegheranno), ma tutto il resto no. Se guardiamo ai dati aggiornati sugli sbarchi clandestini sulle coste italiane, ne contiamo 880 nell'ultima settimana con un picco di 229 nel giorno di San Valentino, 14 febbraio, gli immigrati irregolari sbarcati ed accolti nelle strutture dalle quali partirà la richiesta di asilo alle autorità italiane. In totale, da inizio anno sono 5200 quelli sbarcati sulle coste italiane da inizio anno, in aumento di 1000 unità rispetto ai 4200 dello stesso periodo del 2024, anno in cui la riduzione rispetto al 2023 era stata radicale di quasi tre quarti.



Analizzando nello specifico la nazionalità dei migranti sbarcati, pare che gli accordi con la Tunisia stipulati dal nuovo governo funzionino in quanto sono soltanto 88 gli stranieri con tale nazionalità dichiarata al momento dello sbarco. Gli altri, con numeri davvero importanti, sono prevalentemente provenienti dal Bangladesh (quasi 2000 sui 5.200 totali da inizio anno), dal Pakistan e dalla Siria.