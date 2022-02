Ondata Omicron si spegne: Israele mette fine al Green pass

Governo e autorità sanitarie israeliane hanno concordato di cessare, alla fine del mese, il sistema di certificazione Green pass (per raduni e ingresso nei luoghi pubblici), mentre l'ondata di contagi 'si sta spegnendo' come ha detto il primo ministro Naftali Bennett.'Siamo stati il primo paese a chiudere i confini per l'ondata Omicron - ha detto Bennett - e questo è il momento per un graduale allentamento delle restrizioni'. Il coordinatore anti-pandemia Salman Zarka ha tuttavia affermato che è 'troppo presto' per dire che la quinta ondata del coronavirus in Israele è alle spalle, aggiungendo che il virus è 'ancora qui' e che bisogna 'rimanere preparati per la prossima ondata', che potrebbe essere solo questione di tempo.