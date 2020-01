'Ora cinque anni di opposizione, qui cambio solo rimandato'

Salvini

'È un passaggio, vuol dire che abbiamo fatto tanto e dobbiamo fare di piu'. Ci prepariamo a cinque anni di appassionata opposizione, per quel che mi riguarda il cambio in Emilia-Romagna e' solo rimandato'. Lo dice Matteo, commentando a Bologna con la candidata Lucia Borgonzoni l'esito delle regionali. 'Lucia- continuasull'Emilia-Romagna- ha vinto in diversi collegi, in provincia di Rimini, Ferrara, Parma e Piacenza, con percentuali, come Lega da sola, a Piacenza del 44%,a Ferrara del 41%, a Parma del 36,5%, a Rimini del 34,5%'. Aggiunge: 'Faremo una festa di ringraziamento questo fine settimana, gli elettori si ringraziano sempre e comunque'.