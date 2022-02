'Osservazioni al Pug: i cittadini hanno 90 giorni, ma la giunta tace'

'A partire dal 19 gennaio 2022 decorrono 90 giorni per presentare le osservazioni sul piano urbanistico generale (PUG) di Modena. Si tratta di una scadenza importantissima per il futuro della città eppure l'amministrazione non ci pare abbia diffuso tale notizia limitandosi agli adempimenti formali. Crediamo viceversa sia fondamentale informare i cittadini e come opposizione lo facciamo, nonostante gli enormi strumenti di informazione di cui il Comune dispone'. A parlare è Elisa Rossini capogruppo di Fratelli d’Italia-Il Popolo della Famiglia.'Il Piano Urbanistico Generale introdotto dalla Legge Regionale 24/2017 è un atto complesso di fondamentale importanza per il futuro assetto urbanistico della città ed è destinato a sostituire il PRG (piano regolatore generale) vigente. Per questo motivo riteniamo che la giunta dovrebbe aprirsi al confronto con i modenesi, sia con i modenesi che hanno votato la maggioranza che la sostiene che con i modenesi che alle scorse amministrative hanno votato i partiti che ora si trovano all’opposizione - continua Rossini -.'Ci rivolgiamo quindi ai modenesi perché si scongiuri il rischio che il PUG diventi un’operazione di marketing politico della giunta Muzzarelli, in barba alla “partecipazione” e alla “inclusione” da sempre sbandierata dal centro-sinistra modenese - chiude Elisa Rossini -. Dunque lo ribadiamo: entro il 19 aprile 2022chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della proposta di Piano assunta, osservazioni che saranno valutate prima dell’adozione del Piano che è di competenza del Consiglio Comunale. La consultazione degli elaborati della proposta di Piano può avvenire sul sito del Comune ed è consultabile e visionabile da chiunque presso gli Uffici del Settore Pianificazione e Sostenibilità Urbana del Comune di Modena, via Santi 60, negli orari di ricevimento del pubblico'.