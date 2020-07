Panchine rimosse, M5S: 'Contro lo spaccio non è la soluzione'

'Quella di spostare gli arredi per risolvere i problemi di spaccio non è la soluzione. Non siamo c'accordo con queste azioni che non risolvono ma creano ancora più disagio e rappresentano una sorta di resa davanti ai problemi. Invece di risolvere le criticità il Comune percorre la strada più facile e senza un progetto ben definito e senza un dialogo con i cittadini'Così il gruppo comunale del Movimento 5 stelle a commento dell'azione condotta dal Comune di rimozione delle ultime tre panchine nel lato sud di viale Gramsci in una area oggetto di numerosi episodi legati allo spaccio e documentata da La Pressa