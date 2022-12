Pd, De Luca: 'Donne usate come soprammobili'

'Il rapporto che c'è fra il congresso del Pd e la realtà della vita è più o meno uguale al rapporto che c'è tra un cartomante e l'astrofisica. Ad oggi non mi pare un congresso, ma una liturgia molto codificata: le donne, i giovani, il rinnovamento, l'età, la carta d'identità, donne a volte usate come soprammobili, giovani cresciuti vecchi prima di diventare adulti. Una liturgia lontana da quello che è un congresso vero, costruito con regole demenziali'.



Lo dice il presidente dem della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia. 'Se la situazione rimane questa - aggiunge - sono portato a considerare valida una considerazione: meglio una fine con dolore che un dolore senza fine'.

