Pd della Bassa attacca: 'La Lega candida Giovanardi'. Ma non è vero

'Nella Bassa il Carroccio ha avuto un altissimo consenso, ma le candidature targate Lega in vista delle Regionali dimostrano una scarsa attenzione del partito per l’Area Nord, a cominciare dalla riproposizione in lista del senatore Giovanardi, noto paladino del deposito interrato del gas a Rivara'. Così in una nota del coordinatore Pd della Bassa Simone Silvestri (nella foto) attacca la Lega e gli alleati del Carroccio.

Il punto è che Carlo Giovanardi, pur avendo collaborato alla formazione della lista Cambiamo (alleata della Borgonzoni) non è candidato alle Regionali.



'Nella nota ufficiale del coordinatore del Pd dell'Area Nord Simone Silvestri c'è una desolante concentrazione di bugie e disinformazione - afferma l'ex senatore - Intanto basta leggere le liste per verificare che non sono presente da nessuna parte come candidato per le elezioni regionali anche se sosterrò con convinzione la lista Pdf-Cambiamo, che è in sintonia con molte mie battaglie valoriali a cominciare dalla difesa di Don Giorgio Govoni e delle famiglie perseguitate per la megaballa dei 'Diavoli della Bassa Modenese', sempre difesa e sostenuta dagli amministratori del Pd. Per quanto riguarda il Deposito gas di Rivara mi duole dover constatare per l'ennesima volta la imbecillità di mettere in relazione una cosa che non è mai stata realizzata né iniziata (il deposito) ed un evento reale come il terremoto: se il signor Silvestri è convinto che ci sia relazione tra estrazione di idrocarburi e terremoti si rivolga alla Regione, governata dal Pd, perché blocchi le estrazioni di gas e petrolio che in tutti questi anni sono continuate ad avvenire da Piacenza a Ravenna, bassa modenese compresa, alla faccia dei gonzi che bevono la propaganda, con il consenso e la benedizione del suo partito (che per me fa benissimo a non bloccarle)'.