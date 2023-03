Pd, ecco i nomi dei modenesi nella Direzione nazionale

'Un ringraziamento a Bonaccini per lo spirito unitario che ha animato fin da subito la sua azione politica anche all’indomani delle primarie dello scorso 26 febbraio e l’impegno costante per il bene della nostra comunità tutta - afferma il segretario provinciale Pd Roberto Solomita -. Soddisfazione anche per le altre presenze di modenesi nella Direzione Nazionale del Partito: il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Davide Baruffi, i parlamentari Maria Cecilia Guerra e Stefano Vaccari e la modenese Componente della Direzione nazionale/estero Fabrizia Panzetti'. Stefania Gasparini e Giuditta Pini, entrano invece a far parte della Commissione Nazionale di Garanzia.