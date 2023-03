Pd, la Schlein accetta il compromesso: Bonaccini sarà presidente

La nuova segretaria Pd accetta dunque il compromesso di una promozione del leader della minoranza interna, un modo, nella speranza della Schlein, per tenere unito il partito.Proprio domenica mattina si riunirà l’Assemblea nazionale del Pd per ufficializzare la nomina di Elly Schlein a nuova leader Dem. Mille i ‘grandi elettori’ che si troveranno alla ‘Nuvola’ di Roma per dare inizio alla nuova fase politica guidata dalla giovane donna.

