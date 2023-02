Per l'ospedale di Mirandola futuro sempre più preoccupante

“La chiusura del punto nascita non è altro che l’epilogo di un disegno che parte da lontano; negli anni non si è mai voluto sostenere Mirandola che sarebbe potuta diventare attrattiva anche per territori limitrofi come Carpi e Sassuolo, cui la provincia di Reggio Emilia dà un notevole contributo in termini di numero di parti. Le procedure sono state via via revisionate per adattarsi alla carenza di personale e sono diventate sempre più restrittive ed in ultimo il primario è stato lasciato da solo. In generale, anche riferendoci ad altre specialità, nel panorama di carenza di medici in cui ci troviamo, se non c’è la volontà politica di sostenere i territori più marginali, disponendo che dal centro i professionisti possano fare, a rotazione, ad esempio una settimana al mese presso gli ospedali del territorio, le strutture più periferiche non hanno possibilità di reggere.”.E' l'analisi dell'Assessore alla salute del Comune di Mirandola Antonella Canossa rispetto alle comunicazioni della dirigenza Ausl sul presente e futuro del punto nascita dopo la fattuale chiusura nel corso della riunione della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria presieduta dal sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli che si è soffermato su un altro tema caldo a Mirandola, contestuale e collegato a quello del punto nascita: la riorganizzazione dei Pronto Soccorso.“Di fronte a questa espressione, ben consapevoli delle difficoltà in cui versa il Pronto Soccorso di Mirandola, in cui da mesi si ricorre a medici di cooperative reclutati con un appalto, abbiamo ragione di ritenere che il prossimo taglio che si abbatterà sul Santa Maria Bianca possa sarà questo' - prosegue l'Assessore Canossa. 'Se il punto nascita poteva essere un riferimento per circa 600 partorienti , il Pronto Soccorso di Mirandola però è un riferimento per 86.

000 abitanti, e non è accettabile che si possano fare riduzioni o chiusure su questo: dovremo essere compatti e mobilitarci contro questo scenario. Il futuro di Mirandola è ben diverso dalle rassicurazioni su investimenti e potenziamenti ricevuti a più riprese dai vertici politici regionali.”



L'assessore ricorda il lavoro e l'impegno chiesto agli organi competenti della sanità pubblica attraverso il consiglio comunale di Mirandola che in data 24 Maggio 2021, approvò la richiesta del Sindaco Alberto Greco di inserire all’interno dei punti di discussone del CTSS, la ridiscussione del PAL (Piano attuativo Locale, fermo alla versione 2011-13) e la ridiscussione di altre problematiche fra cui la riapertura su Mirandola del reparto di cardiologia. E ancora - conclude l'assessore Canossa - in data 2 Aprile 2022, lo stesso Sindaco Greco chiedeva nuovamente, dando seguito ad una petizione popolare che aveva trovato ulteriore avallo unanime del Consiglio Comunale nello scorso Novembre 2021, la riunione del Consiglio del CTSS per poter rivedere i parametri del Piano stesso. Tutte richieste formali, ad oggi rimaste ignorate'