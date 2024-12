'Piano Casa, ottimo: Mezzetti copia e incolla odg di Modena civica'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Piano Casa annunciato dal Comune di Modena è sicuramente un’ottima notizia, anche perché ricalca appieno gli ordini del giorno di Modena Civica approvati all’unanimità nella scorsa legislatura. Quelle che sono state comunicate alla città come nuove idee per contrastare l’emergenza abitativa, non sono nient’altro che l’applicazione di quanto già discusso in passato, a riprova della forte valenza delle nostre proposte e competenze'. Commentano così Katia Parisi e Rosario Maragò, rispettivamente consigliere comunale e presidente di Modena Civica, le novità comunicate alla presenza dei giornalisti dal sindaco Massimo Mezzetti. Entrambi sostengono la proposta che punta ad individuare almeno mille nuovi alloggi nei prossimi due anni, anche se sottolineano il ‘copia e incolla’ fatto dal primo cittadino su idee già ampiamente discusse in passato proprio in Consiglio comunale.

'In data 11/05/2023 – ricordano Parisi e Maragò - veniva approvato un ODG di Modena Civica che prevedeva il cambio di destinazione d’uso da un ufficio in abitazione, dove ovviamente ci sono le condizione per poterlo fare, in modo gratuito per i proprietari. Sempre nella passata legislatura veniva approvato un ODG che prevedeva il potenziamento di Agenzia Casa ed il suo ritorno a gestione diretta da parte del Comune di Modena, dopo gli anni non felici dell’affidamento all’esterno'.

'Siamo felici ed orgogliosi che l’amministrazione stia eseguendo quanto già deliberato nella precedente legislatura – aggiungono Parisi e Maragò -, anche se avremmo preferito che questo venisse comunicato alla città anche come riconoscimento del corposo lavoro che abbiamo fatto. Crediamo che questa sia la risposta migliore al Sindaco quando sosteneva che in Modena Civica non aveva trovato le competenze adatte per Governare insieme la città. Queste sono le capacità che noi abbiamo offerto ai modenesi, competenze che hanno prodotto ordini del giorno importanti, che adesso la Giunta sta mettendo in esecuzione. Questo dimostra che c’è bisogno di civismo e dimostra, ancora una volta, che escludere i civici dal Governo della città sia stato un grave errore politico'.