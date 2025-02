Popolo della Famiglia: 'Priorità di De Pascale? Il turismo arcobaleno'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Apprendiamo che l'assessorato al Turismo della Regione Emilia Romagna parte già sull'onda di sottomissione culturale nei confronti del mondo arcobaleno. C'è poco da vantarsi per il primo progetto regionale in Italia sul turismo Lgbt. Si tratta di uno spreco di risorse e di tempo dietro una ideologia che condiziona ormai ogni campo della nostra vita'. A parlare è Mirko De Carli, portavoce Nazionale del Popolo della Famiglia.

'Cosa dovrebbero imparare i nostri albergatori? È paradossale, per non dire ridicolo, che si terranno corsi per sensibilizzare gli operatori turistici sulla gestione dei turisti LGBT, che ricordiamo essere persone come tutti, e che non hanno bisogno di corsi o percorsi privilegiati - chiude De Carli -. Non vi è alcuna eccellenza in questo progetto, ma una mera propaganda ideologica che ha stufato tutti. Un altro esempio di pessima amministrazione, la sinistra continua nel suo declino di contenuti'.