Prima promessa Lamorgese: 'A Modena in arrivo 10 agenti di Polizia'

Prima i rinforzi, poi un 'riassetto' dei presidi di Polizia. Riparte da questi due capisaldi il dialogo tra Modena e il ministero dell'Interno. Martedì 21 gennaio, giorno fissato già dalla firma del patto per Modena città sicura un mese per l'incontro tra sindaco di Modena e Ministro dell'Interno, è arrivato. Un incontro nel quale, su dichiarazione dello stesso segretario a nostra richiesta, si sarebbe dovuto entrare nel merito della discussione sul potenziamento dell'organico della Polizia di Stato ma soprattutto di qualcosa di più strutturale, come l'elevazione della questura di Modena in fascia A. Questione posta da tempo sia da forze di maggioranza che di opposizione. Tema di cui, a quanto appreso, non si è parlato. Nonostante il fatto 'Il primo cittadino modenese - fa sapere il Comune - abbia portato piu' temi all'attenzione di Lamorgese e dice di aver trovato piena disponibilita' al confronto, anche nel merito dei contenuti''Abbiamo avviato un dialogo costruttivo sulla base dell'analisi delle esigenze del territorio, che vede gia' fissato un secondo appuntamento, questa volta a Modena, in occasione della visita in citta' della ministra, entro marzo', assicura il sindaco.Al Viminale Muzzarelli ha anche potuto conoscere personalmente Pierluigi Faloni designato dal Consiglio dei ministri nuovo prefetto di Modena e atteso in citta' nei prossimi giorni.'Lamorgese ha confermato l'imminente arrivo di 10 unita' di personale di Polizia e disponibile a un approfondimento sull'organizzazione dei presidi di polizia in citta' e nella provincia di Modena. In tema di immigrazione e lavoro, si ragionera' su come consentire ai richiedenti asilo la possibilita' di lavorare, all'incontro era per altro anche presente l'ex prefetto di Modena Michele Di Bari'