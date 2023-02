Primarie Pd, l'endorsement del presidente della Provincia è un atto d'amore per Bonaccini

E' un vero e proprio atto d'amore quello con cui il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia si spende nel suo endorsement per Stefano Bonaccini alla vigilia delle primarie Pd che contrappongono appunto Bonaccini a Elly Schlein.'Da quando faccio l'amministratore mi rendo conto che non è facile oggi giorno dare sempre risposte concrete e risolvere tutti i problemi - continua Braglia -. Purtroppo ci siamo abituati ad una politica che spesso parla in modo astratto ma poi non è presente e non riesce a rispondere ai problemi delle famiglie e delle persone. In Stefano ho trovato una persona umana che prova ad esserci ed a fare la differenza provando a piantare quel seme nei territori che tutti noi speriamo domani dia frutti importanti per i nostri figli'.