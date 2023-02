Primarie Pd: Schlein contro Bonaccini. Oggi si decide

Al voto alle 14 nella provincia di Modena sono andate 13.006 persone. Tutti gli 88 seggi sono pienamente funzionanti e chiuderanno come da programma alle 20, anche quelli della montagna dove nonostante la neve non si sono verificati problemi. Il segretario provinciale Roberto Solomita 'ringrazia le centinaia di volontari ai seggi che rendono possibile ancora una volta questo esercizio di democrazia e partecipazione'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.