Quale futuro per il Pd?

Le dimissioni di Zingaretti arrivate improvvise colgono nelle loro motivazioni un punto vero ossia che attualmente nel Pd si pensi più alle poltrone che ad altro. Vero problema di oggi è che il gruppo dirigente è troppo numeroso di politici di professione o di aspiranti tali, in costante conflitto tra di loro per la visibilità, per posizioni negli organismi interni e ruoli nelle istituzioni rappresentative. Dirigenti logorati dalla pressione competitiva ma anche dalla sostanziale mancanza di ricambio, acuita dall’organizzazione delle correnti, dal locale al nazionale.I circoli sono diventati da tempo, non solo a causa della Pandemia, luoghi dove ci sono poche idee e nessun dibattito, dove gli idealisti, chi pensa, se ne vanno o si astengono in attesa di tempi migliori, rimangono così soltanto gli arrivisti e i carrieristi. Non si comprende che la partecipazione dipende prevalentemente da incentivi collettivi di identità, mentre spesso determinano solo coloro che rappresentano la corrente o lo status. Tutto ciò non aiuta a crescere e a cambiare ma a consumarsi. Nel partito si riscontra lo strapotere degli eletti negli uffici pubblici a scapito dell’organizzazione e dei corpi intermedi del partito. Oggi nei partiti non conta la base e neanche i dirigenti nazionali: contano solo gli eletti (le poltrone!), cioè chi dispone di risorse economiche e simboliche, indispensabili per aumentare consenso e mantenere la propria posizione. Anche per questo la politica è totalmente sgonfiata da ogni visione di lungo periodo. Urge un cambiamento radicale e passare dalla rappresentatività alla partecipazione, dal locale al nazionale, oltre a tornare a scegliere con chiarezza di essere dalla parte di chi fa fatica, di chi ha un lavoro e non riesce ad andare avanti perchè i diritti calano ogni giorno, per la salute, per la scuola e per servizi sempre più efficienti.