'Aggressioni al Corni, la violenza ideologica vince su quella sistemica'

Si sono tutti apprestati a commentare e marciare per un singolo episodio di violenza, ma nessuno si interroga su quello che è un problema sistemico che rende gli istituti insicuri.I fenomeni incontrollati di delinquenza nelle strade delle nostre città stanno condizionando un’intera generazione di ragazzi che vengono educati alla violenza e portano insicurezza nella scuola che non riesce ad arginare il problema.Servono nuovi percorsi di integrazione, rafforzando i programmi di educazione civile per educare al rispetto, sensibilizzando gli studenti sulle conseguenze della violenza, garantendo la sicurezza nella scuola tramite misure straordinarie di vigilanza nei luoghi a rischio ripristinando ordine e sicurezza nelle nostre strade e nelle nostre scuole, dimostrando agli studenti che la scuola e lo Stato ci sono e sono forti.'Andrea BernagozziResponsabile cittadino Modena per Forza Italia