Quirinale, Meloni boccia Draghi: 'Serve un patriota.. come Berlusconi'

“Leggo che Mario Draghi starebbe valutando di mantenere le norme e le misure per combattere il covid senza prorogare lo stato di emergenza. Allora si poteva fare. Ha utilizzato la pandemia per limitare a suo piacimento la libertà degli italiani“. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, nel chiudere la festa di Atreju a Roma. “Dopo 2 anni non si può piu parlare di emergenza. Lo stato di emergenza non si può prorogare“.“Dobbiamo lavorare per la madre di tutte le riforme: uscire al pantano della repubblica parlamentare per entrare nella repubblica presidenziale - dice poi Meloni che aggiunge -. Non accetteremo compromessi, noi vogliamo un patriota al Quirinale. Non saremo mai tolleranti con l’immigrazione irregolare di massa. Perché presidente Draghi Luciana Lamorgese è ancora al suo posto? La combo Speranza-Lamorgese non è che potesse produrre di meglio.“Berlusconi è stato mandato a casa dalle consorterie europee perché non firmava trattati poi firmati da Mario Monti, quindi ha difeso l'interesse nazionale assolutamente - ha aggiunto la leader di Fratelli d'Italia chi le chiedeva se Silvio Berlusconi potrebbe essere un presidente della Repubblica 'patriota'. “Non l'abbiamo mai definito un candidato di bandiera, è un nome che compatta il centrodestra. Poi sappiamo che serve una convergenza di numeri ma rispecchia quello che stiamo cercando. Oggi non c’è niente di più rivoluzionario che dirsi conservatori. Non non c’è niente di più ribelle che opporsi alla dittatura di chi vorrebbe tutti uguali”, aggiunge poi Meloni.