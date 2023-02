Ravenna, Bonaccini: 'I portuali sono un esempio per il Paese'

'I rigassificatori servono nella fase di transizione verso l'uso delle rinnovabili'

Faccia a faccia oggi tra il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, candidato alla guida del Pd, e i lavoratori del Porto di Ravenna, alla presenza del sindaco Michele De Pascale. 'Volevo ringraziare questa comunità per il grande contributo che ha dato e sta dando al Paese - afferma Bonaccini - operandosi con generosità nelle operazioni di sbarco dei migranti il giorno di Capodanno, ospitando qui uno dei due rigassificatori che renderanno l'Italia indipendente dal gas russo, mettendo ogni giorno grande professionalità nell'attività di una infrastruttura centrale nel Paese'.



Secondo il governatore, Ravenna 'è un modello di sviluppo sostenibile a livello nazionale e non solo'. Oltre al rigassificatore, infatti, sempre nelle acque di fronte alla città romagnola 'realizzeremo anche il progetto Agnes, il più grande parco eolico e fotovoltaico a mare d'Europa, un'altra eccezionale opportunità di crescita industriale e occupazionale. I rigassificatori servono nella fase di transizione verso l'uso delle rinnovabili - insiste Bonaccini- ma non realizzeremo la transizione ecologica solo declamando slogan buoni per incassare applausi nei convegni, ma con soluzioni concrete che tengano insieme ambiente e lavoro'.





