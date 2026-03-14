Referendum: per il NO lunedì Landini a Modena

E’ fra gli incontri più importanti promossi dal Comitato modenese società civile per il NO al referendum costituzionale e dal Comitato Giusto Dire No, ad una settimana dal voto del fine settimana successivo.

“Voto anch’io, voto no” è l’incontro-intervista previsto per lunedì 16 marzo alle ore 19 presso Arena Spazio Culturale (ex cinema Arena viale Tassoni,8) a Modena.

La giornalista Marianna Aprile, intervista sulle ragioni del NO al referendum costituzione del 22 e 23 marzo 2026 (cosiddetta riforma Nordio sulla separazione delle carriere dei magistrati), Benedetta Tobagi storica e componente Direttivo nazionale società civile per il NO, Giuseppe Amara magistrato della Procura di Modena e Maurizio Landini segretario nazionale Cgil.

I Comitati invitano a votare NO alla Legge Meloni-Nordio a difesa di Giustizia, Costituzione, Democrazia.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.