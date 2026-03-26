Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Referendum Sassuolo: sul 'voto politicizzato' scontro FI-PD

Referendum Sassuolo: sul 'voto politicizzato' scontro FI-PD

Botta e risposta a distanza tra la coordinatrice Forza Italia Severi e il coordinatore del distretto PD Simeone

2 minuti di lettura
Il risultato del voto referendario nel distretto ceramico, che ha visto la vittoria del NO meno netta a Sassuolo rispetto agli altri comuni del distretto, registra diverse letture e un acceso scambio di 'accuse' politiche tra Partito Democratico e Forza Italia.
“La destra ha politicizzato il voto” - accusa il PD. 'E sinistra ad averlo trasformato in uno scontro ideologico” - risponde Forza Italia.

Per Filippo Simeone, coordinatore del Partito Democratico del Distretto ceramico, i numeri parlano da soli: affluenza alta e No avanti in tutti i Comuni — 54,18% a Maranello, 51,21% a Sassuolo, 56,17% a Fiorano, 57,07% a Formigine. Una partecipazione che, secondo lui, dimostra una comunità “che si informa e sceglie”, e una coalizione del No capace di interpretare meglio il territorio.

Simeone punta il dito contro il Governo, accusandolo di aver politicizzato il referendum per primo. 'La presidente del Consiglio aveva trasformato la consultazione in un passaggio nazionale, ora la maggioranza debba assumersi la responsabilità del risultato' . Il coordinatore dem rivendica inoltre il lavoro sul voto fuorisede, definendo “un’anomalia” l’assenza di una legge che lo garantisca, e sottolinea il ruolo dei giovani, che avrebbero partecipato in modo significativo.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Per lui, il messaggio è chiaro: 'La coalizione che si è ritrovata sul No deve diventare un campo progressista stabile, sia a livello locale che nazionale'

A Sassuolo, dove il No ha vinto di misura, la coordinatrice cittadina di Forza Italia, Claudia Severi, ribalta completamente la lettura. 'Il Sì ha raggiunto il 48,79%, con uno scarto di soli 463 voti, e l’affluenza del 64,14% è superiore alla media nazionale. Parlare di vittoria netta del No è fuorviante'

Severi accusa la sinistra di aver trasformato il referendum in un attacco al Governo, sacrificando una riforma necessaria “sull’altare dell’ideologia”. Secondo la coordinatrice azzurra, quasi metà della città ha chiesto cambiamento e non si riconosce più nello status quo della giustizia. 'Noi abbiamo condotto una campagna seria e nel merito, altri non possono dire la stessa cosa. Il cambiamento è già realtà per metà della città. Da qui si riparte'.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Terremoto referendario colpisce solo Roma: si dimette da capogruppo Fi Gasparri. A Modena silenzio assordante

Terremoto referendario colpisce solo Roma: si dimette da capogruppo Fi Gasparri. A Modena silenzio assordante

Debacle referendaria: a Roma Meloni impone dimissioni e aria nuova, a Modena in Fdi silenzio e immobilismo

Debacle referendaria: a Roma Meloni impone dimissioni e aria nuova, a Modena in Fdi silenzio e immobilismo

A Modena Mezzetti si intesta il trionfo del No referendario: ora l'ala di Muzzarelli cerca un'intesa

A Modena Mezzetti si intesta il trionfo del No referendario: ora l'ala di Muzzarelli cerca un'intesa

Giustizia, Aimi: 'Solidarietà alla dott.ssa Imparato, il vero tema è separare la magistratura dalla politica'

Giustizia, Aimi: 'Solidarietà alla dott.ssa Imparato, il vero tema è separare la magistratura dalla politica'

Referendum: il sì trionfa in 17 comuni modenesi, molti di centro sinistra

Referendum: il sì trionfa in 17 comuni modenesi, molti di centro sinistra

Festeggiare la vittoria del NO è festeggiare lo status quo

Festeggiare la vittoria del NO è festeggiare lo status quo

Spazio ADV dedicata a Intesi
Articoli più Letti Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

Modena, dopo 12 anni il sindaco Mezzetti mette fine allo scempio: sgomberato il campo abusivo sotto la Tav

Modena, dopo 12 anni il sindaco Mezzetti mette fine allo scempio: sgomberato il campo abusivo sotto la Tav

Modena, il tentativo di Mezzetti è reale, poi esistono altri poteri a partire da quello in corso Duomo

Modena, il tentativo di Mezzetti è reale, poi esistono altri poteri a partire da quello in corso Duomo

Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Articoli Recenti Falso tampone Green Pass: il centrosinistra chiede le dimissioni del capogruppo Fdi in Emilia Romagna

Falso tampone Green Pass: il centrosinistra chiede le dimissioni del capogruppo Fdi in Emilia Romagna

Complanarina: in estate i lavori sul Ponte della Nuova Estense

Complanarina: in estate i lavori sul Ponte della Nuova Estense

Dopo tutto c'è l'Hospice: un ciclo di incontri di sensibilizzazione a Modena

Dopo tutto c'è l'Hospice: un ciclo di incontri di sensibilizzazione a Modena

Quando erano i modenesi a partire: dalla Regione 200mila euro per la memoria della emigrazione

Quando erano i modenesi a partire: dalla Regione 200mila euro per la memoria della emigrazione