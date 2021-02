Reggio, conferenza di Fdi: la municipale li multa per assembramento

Otto esponenti di Fratelli di Italia sono stati multati oggi nel corso della conferenza stampa per l'annuncio del passaggio del deputato Gianluca Vinci dalla Lega al partito di Giorgia Meloni. 'Non saranno queste prove di regime a soffocare l'unica opposizione al governo Draghi: noi non ci faremo intimidire - afferma il deputato Galeazzo Bignami - Trovo estremamente grave che oggi a Reggio Emilia un plotone di agenti della Municipale abbia multato otto esponenti di Fratelli d'Italia'.'È intollerabile quello che è successo oggi a Reggio Emilia - afferma la stessa Giorgia Meloni -. È intollerabile per una democrazia che si definisca ancor come tale che si compiano abusi di questo tipo nei confronti dell'unica forza di opposizione. Soprattutto a fronte delle immagini che vediamo tutti i giorni e che abbiamo visto in passato, nei confronti delle quali non abbiamo notizie si sia intervenuti. Tutti ricordiamo bene gli assembramenti selvaggi creati dall'ex capo del Governo Conte davanti Palazzo Chigi e in occasione di conferenze stampa improvvisate per strada. Abbiamo già annunciato un'interrogazione parlamentare e chiederemo conto direttamente al ministro Lamorgese. Perchè non vorremmo che ci fossero due pesi e due misure e che qualcuno utilizzi il potere che ha per reprimere l'opposizione'.