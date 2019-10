Regionali, 14 novembre maxi evento Lega a Bologna per la Borgonzoni

Un grande evento a Bologna per lanciare Lucia Borgonzoni come candidata alla guida dell'Emilia-Romagna. C'è la data, il 14 novembre, e la location, un palazzetto cittadino già richiesto. La data, lanciata dal leader della Lega Matteo Salvini in una intervista concessa oggi al 'Corriere della Sera', è stata rilanciata sui social dai graduati leghisti in Emilia-Romagna. 'Il 14 novembre tutti a Bologna con Matteo e Lucia', scrive il segretario emiliano della Lega Gianluca Vinci. 'Ci vediamo il 14 novembre a Bologna con Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni', scrive il numero uno del partito in Romagna, Jacopo Morrone. C'è dunque una prima scadenza importante in vista del voto regionale del 26 gennaio 2020, dove il centrodestra proverà a scalzare l'attuale governatore Stefano Bonaccini.