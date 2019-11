Regionali, 5 Stelle nel caos: lunedì vertice. Ma non si deciderà nulla

Fermento e scontri in casa M5S dopo la scelta del Movimento di presentare la lista alle Regionali emiliano romagnole del 26 gennaio. La lista certamente verrà presentata dopo la decisione di Rousseau che ha smentito il capo politico, ma resta una incognita:Lunedì alle 20.30 a Bologna alla presenza di Di Maio si terrà un incontro pubblico tra attivisti ed eletti grillini al Savoia Hotel Regency di via Del Pilastro, un incontro che però sarà certamente interlocutorio poichè - come emerge dalle chat interne al Movimento regionale - con la presenza di giornalisti e pubblico si vogliono evitare confronti aperti.'Lunedì è un incontro aperto a tutti i cittadini, ci sarà pure la stampa, non è il luogo deputato a discutere di cose interne, per quanto urgenti' è questo il messaggio diffuso nelle chat dai capibastone emiliano romagnoli, il senatoresu tutti. Una posizione che però non ha mancato di creare ulteriori discussioni: la base del Movimento chiede un dibattito aperto: lamenta lo scollamento tra base ed eletti e a Modena in particolare punta il dito sulla mancanza di 'passaggi di consegne' tra i 5 consiglieri eletti non ricandidati e i tre consiglieri attuali () i quali di fatto hanno dovuto ripartire da zero. In particolare l'ex candidato al Parlamentoè addirittua uscito dal gruppo in aperta polemica con Lanzi. Insomma, un tutti contro tutti che fa da cornice alla fine di quello che è stato il Movimento 5 Stelle.