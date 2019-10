Regionali, Bonaccini: 'Candidato sono io. 5 stelle? Li lascio parlare'

I 5 stelle vogliono mettere al voto su Rousseau l'alleanza col Pd in Emilia-Romagna? 'Li lascio parlare'. Quanto al centrosinistra 'non ci sono grandi dubbi sulla candidatura'. Così il governatore Stefano Bonaccini commenta le dichiarazioni degli ultimi giorni del leader Pd Nicola Zingaretti. 'Ringrazio Zingaretti - dice Bonaccini, a margine di una conferenza stampa oggi in Regione - mi pare che sulla candidatura per il centrosinistra non ci siano grandi dubbi. Dopodichè vedremo cosa si svilupperà nelle prossime settimane in un eventuale dialogo coi 5 stelle, ma non ho voglia tutti i giorni di ripetere le stesse cose'. Il presidente scandisce. 'Se c'è la volontà di sedersi intorno a un tavolo, ci si siederà - afferma- altrimenti non succederà. Da parte mia c'è grande tranquillità e serenità su questo. Abbiamo idee, stiamo costruendo una coalizione che vuole essere la più robusta, larga e civica possibile, per un nuovo centrosinistra'. Poi, insiste Bonaccini, 'con un Governo di questo tipo a livello nazionale, io dico che si potrebbe provare a riprodurlo anche sul versante locale. Ma per farlo non bastano nè slogan nè tavolini nè formule solo per battere gli avversari, perchè sarebbe solo una presa in giro per i cittadini'.I 5 stelle però pensano di mettere prima l'alleanza al voto su Rousseau. 'Li lascio parlare - risponde Bonaccini - vedremo nelle prossime settimane cosa succederà'.