Regionali, da Bonaccini barba e occhiali a goccia come logo campagna

Non sarà il logo della lista Bonaccini presidente, ma campeggerà comunque sulle magliette e gli altri gadget della campagna elettorale che saranno distribuiti a partire da dopodomani in piazza Maggiore. Diventano una gif la barba e gli occhiali a goccia di Stefano Bonaccini, oggetto fin qui di qualche ironia e qualche battuta nel mondo politico.Il look sfoggiato negli ultimi mesi dal presidente dell'Emilia-Romagna è al centro del marchandising verso le regionali del 26 gennaio, dove Bonaccini va a caccia del bus in viale Aldo Moro. La novità è stata annunciata questa mattina da Andrea Rossi e Alice Parma del comitato elettorale di Bonaccini durante la presentazione della manifestazione di sabato a Bologna. 'Nei nostri stand - informa Rossi, coordinatore della campagna - venderemo tre gadget, una spilla, un braccialetto e una maglietta che raffigurano un pò i tratti caratterizzanti del nostro presidente, cioè la barba e gli occhiali che tanti hanno fatto parlare. Proprio per questo diventano un simbolo simpatico e spiritoso della campagna elettorale'.