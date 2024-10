Regionali, nella lista De Pascale corre Taurasi in quota Italia Viva

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ad annunciare la candidatura di Taurasi è il consigliere regionale uscente Giulia Pigoni che a sorpresa ha deciso di non ricandidarsi.L'ex candidato alle primarie Pd di Carpi, Giovanni Taurasi, sfiderà dunque all'interno della lista di De Pascale a Modena, Vincenzo Paldino.'In tanti mi avete chiesto di candidarmi in prima persona e vi ringrazio di cuore per l'affetto e la stima che mi state dimostrando. Ci ho pensato moltissimo, ma non credo sarebbe stato giusto.

Non tocca sempre a me e, siccome son sempre stata davvero onesta nell'interpretare la politica come servizio alla comunità, credo che stavolta sia giusto un passaggio di testimone, soprattutto perché 'affido' questa corsa ad una persona in cui ripongo molta fiducia - afferma Pigoni -. Son 15 anni in cui, in qualche modo, son sempre 'in corsa': il consiglio comunale di Sassuolo (per tre consigliature), l’Assemblea legislativa regionale nel 2020 e quest'anno la campagna per il Parlamento europeo. Stavolta voglio sostenere, contribuire e spronare la nostra comunità dalla seconda fila e ne sono orgogliosa: perché anche altri possano giocarsela davvero, per sostenere al meglio Michele de Pascale affinché diventi il prossimo presidente della nostra straordinaria Regione cercando di accompagnare i nostri candidati anche nelle altre Province e, soprattutto, per il bene più grande, quello delle nostre comunità'.



'Con 27 anni di esperienza nella pubblica amministrazione e una passione autentica per il bene comune, mi candido per il Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna alle elezioni del 17 e 18 novembre 2024, nella Lista dei 'Civici con De Pascale Presidente'. Manca meno di un mese, ma metterò tutto il mio impegno ed energia al servizio di questa sfida, portando la mia esperienza e competenza per la coalizione di centrosinistra - afferma Taurasi -. Sono fortunato: ho un lavoro che amo, una famiglia con tre figli giovani, interessi e hobby che mi arricchiscono ogni giorno. Allora perché lo faccio? Per quella “brutta malattia” che si chiama politica, che per me è un mix di passione civile, valori, competenza e coraggio. Credo nell’unità e nella crescita, valori che coltivo nella mia vita e che sono il cuore della nostra comunità. Ho tre figli e sento il dovere di un impegno comune per creare le condizioni migliori per il loro futuro e quello di tutti i giovani. Da storico, vivo “con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro”, come cantava Pierangelo Bertoli, perché è lì che si trova la nostra forza: nell’equilibrio tra tradizione e progresso. Lavoriamo insieme per costruire un’Emilia-Romagna che guarda avanti, senza mai dimenticare le sue radici. Avanti, dunque. A chiunque voglia condividere questa avventura con me: uniamoci per fare la differenza. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore'.