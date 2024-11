Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nello studio presente una sedia vuota con un cartonato rappresentato da una sua foto incollata a una sedia vuota ().Una magra figura per la esponente sostenuta da Fdi-Lega-Fi che ha ricevuto le inevitabili critiche di De Pascale: 'Di fatto Ugolini rifiuta tutti i confronti nel quali è possibile il contraddittorio e invece il contraddittorio è la chiave della democrazia' - ha detto. Da notare del resto che anche il dibattito di ieri sera a Porta a Porta è andato in onda in modo separato: prima la intervista a De Pascale, poi quella alla Ugolini, nessun dibattito vero tra i due.