‘Ricostruzione lenta? Caro Bonaccini quella post sisma dura da 12 anni…’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













ministro Musumeci lo ha dichiarato, sì, a marzo 2023, quando l’alluvione non aveva toccato terra romagnola, e che quindi riduce a triste fake news quanto espresso dai parlamentari Pd'. A parlare è il senatore Fdi Michele Barcaiuolo.'Non ci possiamo più permettere di impiegare 40 anni per ricostruire, come accaduto in Sicilia nella Valle del Belice, ma anche in Emilia con la costruzione post sisma: dopo 12 anni la struttura commissariale è ancora aperta.E ai parlamentari romagnoli, che a differenza di quelli emiliani non scelgono il silenzio, e sottolineano come 9 anni siano segno di sventura, facciamo notare che “delle due l’una”: o è aperta perché lavora alla ricostruzione che quindi dopo 11 anni e mezzo è ancora in corso, oppure è ancora aperta perché “utile” a qualcuno. Questo la Regione a guida Bonaccini dovrebbe spiegare. L’alluvione in Emilia Romagna, come il terremoto, non poteva essere evitata, viste lei dimensioni e la portata. Ma, come ribadito dal Ministro Musumeci, il danno poteva essere contenuto. Abbiamo, in sede di prevenzione, tutto il dovere di contenere il rischio, di evitare che gli italiani piangano vittime o di ritrovarsi senza un tetto. In Italia è spesso mancata la prevenzione, ed è questo il focus sul quale fermarsi a riflettere'.

'Per la ricostruzione, non accettiamo le accuse di lentezza della sinistra: bisogna fare prima le stime, trovare i fondi e poi nominare un commissario. Che pare essere la priorità del Pd. Occorre arrivare il prima possibile a una stima dei danni il più possibile precisa, condizione necessaria per ottenere indennizzi alti. E questo è un lavoro che il Governo sta facendo di concerto coi territori. Sono stati stanziati in tre giorni più di 2 miliardi di euro, sono stati investiti per la prima fase emergenziale, la più grave, ora si cercheranno risorse per la ricostruzione, si organizzano tavoli con le parti sociali, con i sindaci, con le province. Se poi l'unico problema della sinistra sono le interviste del Ministro e il nome del Commissario straordinario qualche domanda occorre porsela: ma non staremo al loro gioco. In ballo c’è il futuro di una regione che si è già rimboccata le maniche per ripartire' - chiude Michele Barcaiuolo.