‘Rifiuti a Modena, retromarcia di Mezzetti costa 6 milioni ai modenesi’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

‘È partito questo tavolo? Con che percorso? Per non prendere in giro gli elettori bisogna farlo partire adesso per non aspettare l'ammortamento dei costi dell'inceneritore che, sempre nel programma, è previsto per la fine dell'anno 2034. AVS e M5S cosa stanno facendo al riguardo? Chiedono conto di quanto c'è scritto nel programma sull'incenerimento? - aggiungono Modena e Balestrazzi -.

In attesa di saperlo abbiamo in piena attività l'arma di 'distrazione di massa' che è la discussione del nuovo metodo di raccolta dei rifiuti. Anche qui leggiamo sul programma che i modenesi sono stati bravi quindi, diciamo noi, per premiarli torniamo indietro all'uso dei cassonetti perchè, fino ad ora, abbiamo scherzato. Uno scherzo da circa 6.000.000 di euro che pagheranno nella Tari. All'assessorato all'ambiente o nella maggioranza c'è qualcuno che può dire al Sindaco di leggere il rapporto Ispra 2024? In quel rapporto si capisce bene che la raccolta che produce i migliori risultati di riciclo è la raccolta porta a porta e che, per premiare i modenesi, bisogna andare avanti su quella strada superando il metodo dei sacchi per strada e fissando delle date certe per chiudere l'inceneritore’.