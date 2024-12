Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’assessore Molinari ieri in Commissione, supportato dai tecnici comunali e dai tecnici Hera, ha spiegato che i correttivi in corso d’opera sono costati al Comune di Modena 4 milioni 960mila euro nel 2024 sul 2023 e 1 milione e 29mila sul 2024, compresa la dismissione dell’area in San Francesco. Insomma 6 milioni di euro in due anni. E ora si riparte da zero. Come se nulla fosse il Comune avvia l'ennesima svolta.Peraltro - come detto - nel 2025 non cambierà di fatto nulla per i modenesi che dovranno aspettare l'esito di un censimento per poi attendere ancora le decisioni della giunta su dove porre cassonetti e carrellati.