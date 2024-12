Rifiuti Modena, si parte dal censimento: nulla cambia per ora. Fi voterà no

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In Commissione oggi l’assessore Molinari ha confermato il ritorno a un sistema misto (porta a porta, cassonetti e carrellabili).

Il cronoprogramma però è tutt’altro che chiaro. La fase uno è caratterizzata da un censimento, partendo da centro storico, che garantirà un quadro chiaro sui cittadini in effettivo possesso della Carta smeraldo, finito il quale si faranno valutazioni su dove rimettere i cassonetti. Sicuramente in centro storico non torneranno i cassonetti, ma al più vi sarà la introduzione dei carrellabili nei condomini.

Dal punto di vista dei costi l’assessore ha spiegato che i correttivi in corso d’opera sono costati 4 milioni 960mila euro nel 2024 sul 2023 e 1 milione e 29mila sul 2024, compresa la dismissione dell’area in San Francesco. La tariffa puntuale dunque inizierà (forse) nel gennaio 2026 sui dati 2025. Anche sull’inceneritore nessuna notizia positiva: le decisioni sulla sua eventuale dismissione dipenderanno dalle scelte della regione Emilia Romagna e non da Modena, al di là della famosa ‘visita’ all’impianto chiesta da Fdi.

Giuseppe Leonelli