Rifiuti, Giacobazzi: 'Situazione esplosiva. Sindaco faccia il sindaco'

A parlare è Piergiulio Giacobazzi, consigliere Capogruppo Forza Italia Modena.'Le immagini che ancora arrivano alla mail attivata da Forza Italia e quelle quotidianamente diffuse dagli organi di informazione forniscono uno spaccato indegno per la nostra città. E’ tempo che la politica di governo si riappropri del proprio ruolo e lo eserciti, a tutela dei cittadini, nei confronti di Hera.Soprattutto nella zona nord della città, come il quartiere 2, ci sono criticità estreme che permangono da mesi e che con l’arrivo dell’estate possono trasformare il rischio ambientale in un rischio sanitario - afferma Giacobazzi -. E’ assurdo che tutto ciò avvenga nel silenzio dell’amministrazione ed è altrettanto assurdo pensare che migliaia di cittadini stanno pagando un servizio che sta creando più degrado e danni che utilità. Per questo oltre all’invito al sindaco ad uscire dal silenzio e a richiamare Hera ai suoi compiti, chiediamo di valutare una moratoria sul pagamento della Tari, almeno per le aree dove le criticità, da temporanee, si sono trasformate in croniche'.