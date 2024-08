Rifiuti e sicurezza, video Mezzetti prima delle vacanze: 'Elimineremo i sacchetti a terra, Camporota assessore dal 15 agosto'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Abbiamo individuato una strada e a settembre nel confronto che avremo con Hera individueremo, strada per strada, frazione per frazione, la modalità migliore. L'obiettivo è quello di continuare con una raccolta differenziata che sta dando buoni risultati ma contemporaneamente superando un sistema che genera fastidio, disagio e non è decoroso, con alternative al sacchetto a terra'.



E parlando di decoro urbano, o meglio di mancanza di decoro, Mezzetti rimarca lo stato pessimo della manutenzione del verde e delle infrastrutture viarie: 'Ci sono aree con erba alta, sterpaglie, ciclabili e marciapiedi sconnessi e in particolare stato di degrado. Purtroppo la situazione attuale di bilancio non consente un intervento immediato ma abbiamo lavorato in questa settimana per creare le condizioni per procedere a settembre con una manovra di bilancio che ponga immediatamente a disposizione 4 milioni di euro per interventi straordinari di manutenzione dell'intera città e messa in sicurezza di edifici pubblici e di scuole'.







Mezzetti, anche in questo ambito, parla come se si fosse in una sorta di anno zero, e le sue parole suonano come una sottolineatura, pur indiretta, di una eredità non troppo decorosa lasciata dalla precedente giunta. Parole che cancellano definitivamente, e che quantomeno non richiamano nemmeno lontanamente, le immagini che negli ultimi mesi di mandato hanno riempito anche le pagine social di sindaco ed ex assessore ai lavori pubblici Bosi (grande escluso dall'attuale amministrazione), riguardanti il rifacimento di manti stradali di vie, piste ciclabili ma soprattutto delle pavimentazioni di numerose strade del centro storico. Una carenza che sembra avere avuto un picco nella mancata manutenzione del cavalcavia di via La Marmora (nel video il sindaco mostra qualche indecisione sul nome, cerca qualche conferma con lo sguardo e alla fine decide di procedere comunque parlando di cavalcavia delle Marmore), al punto da rendere necessario un intervento di urgenza per scongiurare una condizione dichiaratamente di pericolo. 'Abbiamo dovuto intervenire immediatamente per mettere in sicurezza il ponte. Le alternative erano due: la prima quella di chiudere le due carreggiate in momenti differenti ma i lavori sarebbero proseguiti fino alla fine di ottobre, creando forti disagi alla ripresa delle attività e alla ripresa delle scuole. La seconda alternativa, che abbiamo scelto, più drastica, è quella di chiudere entrambe le carreggiate e il ponte, che ci consente però di riaprire proprio in concomitanza con la ripresa dell'anno scolastico'.



Poi il capitolo sicurezza e ordine pubblico: 'E uno dei principali obiettivi che ho posto all'attenzione del nuovo prefetto e dei vertici delle forze di Polizia nella prima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ponendo al centro sei aree critiche del territorio sulle quali ho richiesto un maggiore sforzo di presidio e di controllo. Inoltre ho chiesto al comandante della Polizia Locale di disporre più agenti sulla strada. Ricordando che la Polizia Locale deve essere di supporto rispetto a competenze che spettano alle forze dello Stato'.

Nel merito delle deleghe di governo riguardanti sicurezza e servizi sociali, ora in capo a Mezzetti ma destinate all'ex prefetto da oggi in congedo Alessandra Camporota, Mezzetti ha annunciato che l'ex prefetto assumerà l'incarico a metà agosto'.



Gianni Galeotti