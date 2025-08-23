Modena: è morto a 96 anni Franco Guandalini, marito di Raina Kabaivanska

Lutto nel mondo della cultura. E' morto a 96 anni Franco Guandalini, regista teatrale e marito di Raina Kabaivanska.
'Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa del nostro concittadino Franco Guandalini e porgo le condoglianze alla moglie Raina Kabaivanska, alla figlia Francesca e a quanti gli hanno voluto bene.
Franco è stato un apprezzato regista teatrale, un uomo che ha coltivato il suo grande amore per l'arte scegliendo di mantenere la professione di farmacista per tradizione familiare - afferma il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti -. Fu proprio sul palco che incontrò la compagna della sua vita, facendole compiere per amore la scelta di vivere a Modena. Lo salutiamo con gratitudine e con la consapevolezza che l'arte e la bellezza, che lui ha così perseguito, danno senso alla vita e la rendono migliore'.
