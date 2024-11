Rinaldi (Popolo e Libertà) attacca a sorpresa: ‘Da Platis strategia divisiva’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

’Il successo personale di Antonio Platis, pur significativo, evidenzia una strategia divisiva che ha concentrato risorse e attenzione su un solo candidato, sacrificando il principio di inclusività e alienando una parte rilevante dell’elettorato moderato. Questo approccio, sebbene abbia garantito un risultato individuale, ha lacerato ulteriormente il tessuto interno del partito, alimentando tensioni e rivalità che non solo hanno indebolito Forza Italia ma hanno reso l’intera area moderata più vulnerabile alla crescente polarizzazione politica. In un contesto simile, l’importanza di figure come Piergiulio Giacobazzi e Giovanni Gidari è emersa in modo inequivocabile: candidati in grado di attrarre voti oltre i confini tradizionali del partito, radicati nel territorio e capaci di rappresentare una sintesi tra tradizione e apertura. Tuttavia, la loro potenzialità è stata in gran parte vanificata dall’assenza di una visione strategica comune e dalla mancanza di un progetto politico che li valorizzasse come pilastri di un rilancio dell’area moderata.



Questo fallimento non è solo una questione organizzativa ma rappresenta una crisi di leadership e di visione che affonda le sue radici nella difficoltà di Forza Italia di adattarsi alle nuove dinamiche politiche. In un panorama sempre più dominato da posizioni estremiste, il centro avrebbe potuto e dovuto giocare un ruolo di equilibrio, offrendo una proposta pragmatica e credibile in grado di rispondere alle esigenze di una società complessa e sfaccettata. Purtroppo, invece di costruire ponti e rafforzare il dialogo con l’elettorato moderato, si è scelto di percorrere una strada che ha frammentato il partito e indebolito l’intero fronte centrista. Questa divisione interna ha creato un vuoto politico che rischia di essere riempito dai poli estremi, con conseguenze devastanti per l’intero sistema politico italiano. Il rischio di un’irrilevanza politica di Forza Italia è oggi più concreto che mai, e con essa si rischia di compromettere l’intero progetto di un centro moderato forte e coeso. La sfida che abbiamo di fronte è enorme: ricostruire un’area moderata capace di dialogare con tutte le componenti della società, rilanciando un messaggio chiaro e credibile che possa attrarre l’elettorato disorientato e deluso dalla frammentazione attuale - chiude Rinaldi -. Forza Italia, con la sua storia e le sue radici, ha ancora il potenziale per essere il fulcro di questo progetto, ma deve urgentemente rivedere le sue priorità, ripensare la leadership e, soprattutto, tornare a essere un punto di riferimento per tutti coloro che credono nel valore del centro come forza di stabilità e progresso. Il tempo per agire è poco, ma la posta in gioco è troppo alta per essere ignorata’.