Ripartenza scuola: la Regione festeggia, Provincia Modena spara a zero

“Il trasporto pubblico dell’Emilia-Romagna è pronto alla ripartenza della scuola, lunedì 26 aprile, considerando che il Decreto legge del Governo fissa una soglia minima di lezioni in presenza al 70% nelle zone gialle e arancioni. Non c’è nessuna disorganizzazione né tantomeno ritardi o scaricabarile. Già da dicembre scorso avevamo preparato e pronto il piano che garantiva il trasporto in sicurezza al 50% della capienza dei mezzi per il 75% degli studenti, piano che stiamo aggiornando in queste ore e che avevamo sospeso per l’ingresso in zona arancione, prima, e poi in quella rossa della regione”. Così l’assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti, Andrea Corsini, interviene sul nuovo Decreto legge dopo le polemiche sul Tpl innescate da alcuni esponenti della minoranza.Una posizione diametralmente opposta rispetto a quella del presidente della provincia Giandomenico Tomei. Tomei critica infatti la scelta di riaprire gli istituti secondari di secondo grado dal 70 per cento al 100 per cento in zona gialla e arancione, «poiché rimette ancora una volta in discussione quanto deciso nelle scorse settimane, imponendo a noi amministratori, alle istituzioni scolastiche e al servizio del trasporto pubblico, l'ennesima riprogrammazione con un preavviso di appena cinque giorni. Siamo stanchi di sottoscrivere accordi col Governo, nei tavoli di concertazione con le Regioni, Anci e Upi e venire sistematicamente smentiti. Per uscire dalla crisi e ripartire serve anzitutto condivisione e coesione tra tutti i soggetti istituzionali, questa è l'unica strada percorribile per far ripartire il Paese».