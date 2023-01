Rottamazione parziale cartelle, Severi (FI) incalza la giunta: ' Aderisca per aiutare i cittadini'

“Quale è l’orientamento assunto dal Comune di Sassuolo rispetto alla possibilità di aderire o meno alla rottamazione delle cartelle evitando ai contribuenti sassolesi il pagamento di interessi di mora o sanzioni che spettano all’amministrazione?”.Lo ha chiesto in una interrogazione alla giunta il'Sulla base dello specifico provvedimento inserito nella legge di bilancio approvata dal Parlamento - ricorda Severi - tutti i sassolesi che hanno in sospeso cartelle esattoriali fino a mille euro, emesse dal 2000 al 2015 potrebbero vedersi annullare gli oneri accessori, restando pur sempre debitori della quota capitale. Un atto che riduce il contenzioso senza speranza e tenuto conto che le spese dei procedimenti di riscossione potrebbero a volte superare l'importo richiesto, mira a liberare energie all’agenzia delle entrate,e alleggerire la posizione di contribuenti che sono oggettivamente in difficoltà per ragioni congiunturali.Ora dipende unicamente dell’Amministrazione comunale di Sassuolo dire si o decidere, entro il 31 gennaio 2023, di dire no attraverso una apposita delibera e neutralizzare cosi gli effetti della rottamazione.A oggi non è stata ancora comunicata nessuna posizione ufficiale da parte dell'Ente, quindi ho chiesto con una interrogazione quale sia l’orientamento del Comune e le ragioni.Il nostro auspicio è che l’Amministrazione Comunale dica 'si' alla rottamazione e chiarisca gli effetti su un bilancio che sistematicamente ha già fatto un lavoro di “pulizia” eliminando da tempo quei residui attivi difficilmente riscuotibili.Condividiamo la scelta del governo di centro destra, in quanto garantisce una pace fiscale, apre una nuova fase di rapporto tra contribuente e fisco ed è in grado di tutelare sia gli interessi dei cittadini sia le pubbliche amministrazioni in termini di ricaduta sul bilancio.Crediamo allo stesso tempo importante rendere trasparenti a tutti i sassolesi gli effetti che l’adesione del Comune alla rottamazione avrà sulla posizione debitoria dei contribuenti, dando dimensione alla portata del provvedimento”