Rubiera, intitolazione via a Fallaci: Lega ritira mozione e attacca Pd

'Il gruppo Lega Salvini Premier di Rubiera ha presentato una mozione per intitolare una via cittadina alla giornalista Oriana Fallaci, riscontrando purtroppo la pretestuosità della maggioranza Pd'. A darne conto è la stessa Lega di Rubiera.'Il capogruppo Luca Bonacini ha proposto infatti un emendamento nel quale la sinistra prende le distanze dalle parole pronunciate dalla Fallaci in occasione dell’undici settembre 2001, restringendo il campo di osservazione ad alcune frasi estrapolate da un contesto più ampio, arrivando ad oscurare l’intero vissuto e il patrimonio culturale di una donna che è stata un simbolo di unione e di libertà per migliaia di persone - affermano i leghisti -. Un simbolo contro le oppressioni, sempre dalla parte delle donne perseguitate da quell’Islam che in diversi Paesi le aveva umiliate, lapidate e uccise. E’ cronaca di questi giorni il continuo martirio femminile, denunciato dalle stesse e pagato anche con la vita.